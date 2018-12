Flumini, esplode una bombola del gas: 65enne ustionato soccorso dai carabinieri

Flumini di Quartu, esplode una bombola del gas in casa. Uomo ustionato soccorso dall’ambulanza.

Un 65enne di nazionalità inglese, W. S., residente da tempo in Sardegna, è stato trasportato d’urgenza in ospedale con ustioni in varie parti del corpo in seguito all’ esplosione della bombola del gas, collegata al suo cucinino, mentre era intento a preparare la colazione.

È accaduto intorno alle 8 di questa mattina in un’abitazione in via delle Fucsie a Flumini di Quartu. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni vicini dell’anziano. Il boato è stato distintamente avvertito a centinaia di metri distanza.

Sul posto, insieme ai Carabinieri della Stazione di Quartu, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito presso l’ospedale Marino di Cagliari dove é stato medicato e giudicato guaribile in 30 giorni.

Ultima modifica: 6 dicembre 2018