di Paolo Rapeanu

Dici un nome, Alberto Sulis, e sei di Cagliari – ma anche se vivi in Sardegna o nel resto d’Italia – ti viene in mento il mondo della corsa. Trentacinque anni, laurea in Scienze motorie, vincitore di due edizioni dell’ “Urban Trail” cagliaritana, insegna fitness, body building, potenziamento muscolare, indoor cycling e running alla palestra Tribune. Con l’estate 2018 ormai ai blocchi di partenza, sono tanti a dover fare i conti con mesi di “letargo” anche fisico. E non c’è solo la prova costume a tenere banco. No, prima di tutto c’è la salute: “Cagliari ha tanti bellissimi luoghi dove allenarsi, partendo dal Poetto, oltre a tantissimi percorsi alternativi tra pianure, salite e discese. La corsa è una risorsa importantissima, per me è una passione ancora prima che un lavoro. Il running influenza la vita di tutti i giorni, anche la domenica mattina è utilissimo fare una corsetta prima di colazione”, spiega Sulis.

Espertissimo di indoor cycling, fitness e potenziamento muscolare, Sulis dispensa, da buon “maestro”, consigli utilissimi per ritornare in forma: “Premettendo che non si deve attendere l’estate per iscriversi in palestra, non è comunque mai troppo tardi per cominciare. Non serve fare un’attività assidua, bastano anche tre o quattro volte alla settimana per tutto l’anno. L’indoor cycling, per esempio, è un fantastico brucia grassi. I metodi ‘fai da te’ non portano a nessun risultato, uno si perde già dopo una settimana. Bisogna sempre affidarsi a professionisti che hanno studiato e che sanno quel che fanno”, afferma lo sportivo 35enne. E, con il caldo già bello che arrivato, ecco il vademecum per dare una nuova “vita” al proprio corpo senza dover fare i salti mortali: “Bere tanto, evitare di correre all’aperto tra mezzogiorno e le quattordici, una nuotata al giorno è l’ideale e, soprattutto, fare tutto ciò divertendosi, senza viverlo come un qualcosa di troppo forzato”. Parola di campione e istruttore sportivo. Intanto il Tribune si prepara ad aprire le porte gratis per un giorno al pubblico, nell’Open Day del prossimo 30 giugno. Ma di questo parlerà nei prossimi giorni lo stesso Alberto Sulis insieme a Francesco Capai, direttore tecnico della palestra nata dentro lo stadio dello scudetto rossoblù.

Ultima modifica: 21 giugno 2018