Non ce l’ha fatta Duccio Dini, 29enne fiorentino, commesso tifosissimo della viola. Era fermo al semaforo col suo scooter in una via del capoluogo toscano e stava andando al lavoro. Il giovane è rimasto coinvolto in una carambola scatenata da 4 uomini di etnia rom, residenti nel campo accanto a Firenze, protagonisti di un folle inseguimento finito in tragedia. Due di loro sono stati arrestati e due denunciati a piede libero.

Ultima modifica: 11 giugno 2018