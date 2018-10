FIND36, la sensualità della danza flamenca in scena domenica al Bastione

Danza Urbana XL vuole offrire uno spazio di programmazione e visibilità alle creazioni di giovani coreografi, che avvertono l’urgenza di indagare le forme dello spettacolo al di fuori delle convenzioni teatrali, degli spazi deputati e intendono estendere la fruizione della danza ad un pubblico più ampio, immergendosi nei luoghi della quotidianità, negli spazi pubblici e nel paesaggio urbano.

Questa azione, attraverso collaborazioni internazionali, si propone di stimolare la promozione e la mobilità all’estero delle creazioni di danza urbana degli artisti italiani. L’azione è curata e coordinata da Massimo Carosi, direttore artistico del Festival Danza Urbana.

Si prosegue con la Serata Aperitivo alle 20.30 al Teatro Auditorium Comunale.

A seguire, per la prima volta in Italia, FIND36 ospita la compagnia polaccaZawirowania Dance Theatre. Alle ore 21 va in scena “Real Love” per le coreografie di Daniel Abreu sul palco le danzatrici Elwira Piorun, Izabela Prokopek, Ilona Gumowska.

Zawirowania Dance Theatre nasce nel 2004, primo teatro di danza di repertorio a Varsavia. Le produzioni e performance mirano a mostrare le emozioni attraverso il movimento. Zawirowania Cie si è esibita, tra i tanti, a Budapest, Praga, Madrid, Vitebsk, Odessa, Creta. Il teatro partecipa all’attività formativa attraverso workshop annuali con esito scenico.

“Real Love” è un poema coreografico colmo di lirismo e simbologie al confine della metafisica, dove amore e morte si intrecciano nel mistero della nascita e del trapasso attraverso il racconto di tre donne di diverse età.

La compagnia polacca sarà impegnata anche nella masterclass, in programma sempre domenica, alle ore 14, all’ExArt di Piazza Dettori.

