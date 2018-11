Gran finale per Find36 domani a Cagliari: si chiude con la prima nazionale Act of Mercy

Gran finale per Find36, domani a Cagliari. L’ultima giornata della prestigiosa rassegna di danza contemporanea si apre alle ore 11 all’ExArt, in piazza Dettori, con la masterclass a cura dell’associazione culturale napoletana Interno5, che andrà in scena alle 20.30 all’Auditorium Comunale con la prima nazionale Act of Mercy.  A danzare sul palco, per la coreografia di Antonello Tudisco e accompagnati dalla musica di Renato Fiorito, i ballerini Emanuele Rosa, Gaetano Montecasino e Angelo Petracca.

Il lavoro parte da una riflessione sul dipinto Le Sette opere della Misericordia di Caravaggio, in cui il concetto di Misericordia si basa su un livello reale e umano, attraverso gesti e personaggi che non ne rappresentano una immagine esteriore ed ideale, ma la rendono viva e profondamente concreta. Le azioni raccontano corpi che si aiutano e agiscono per un benessere collettivo, la possibilità di costruire gesti e/o azioni che possono generare atti di misericordia. I corpi dei danzatori come segni di un linguaggio in cui la mutualità del gesto dà vita alla visione di un gruppo che agisce in maniera coesa e non isolata in piccole realtà autonome e distinte.

Alla fine dello spettacolo, per condividere insieme a ospiti e pubblico l’intensa edizione che si √® conclusa, l‚Äôappuntamento √®¬†allo¬†Zalu’s Club,¬†dove a partire dalle¬†ore¬†22¬†√® in programma il¬†dj set¬†a cura di¬†Fabrizio Leoni.

