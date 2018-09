Figli disabili uccisi dalla mamma a Mandas, drammatico retroscena: tre anni fa intossicati dai farmaci

La notizia oggi, una donna che uccide a Mandas i suoi due figli 40enni disabili e allettati, e poi punta il fucile contro di sè tentando il suicido, è una delle pagine piĂą nere della cronaca sarda. Il paese è sgomento, la notizia ha scosso tutti. La famiglia era nota e benvoluta. E c’è un particolare che fa pensare ancora di piĂą che forse questa tragedia si sarebbe potuta evitare. Sì, perchĂ© secondo quanto riporta l’Ansa, tre anni fa, nel novembre 2015, Angela Manca (che oggi ha 64 anni), era stata trovata in casa intossicata dai farmaci. Anche i suoi gemelli, Paolo e Claudio Calledda, allora 39enni. Ma fortunatamente l’intervento provvidenziale della figlia che aveva telefonato e allarmata perchĂ©Â non rispondeva nessuno, aveva chiamato aiuto, e scongiurato il peggio. Ricoverati all’ospedale si erano salvati tutti e tre. La donna aveva poi ripreso a occuparsi dei figli amorevolmente.

Oggi però non è andata così. La figlia era partita proprio oggi in vacanza. Nessuno ha potuto fermare quel drammatico gesto. La donna si è rinchiusa in camera, nella casa al centro del paese in vico Corrias, con i suoi figli allettati e gravemente malati e ha sparato col fucile da caccia (di proprietĂ del genero e regolarmente detenuto). Forse per mettere fine a una enorme sofferenza, dovuta anche al passare dell’etĂ Â preoccupata per il futuro di quei figli così fragili. La donna è rimasta vedova una decina di anni fa, poteva contare sull’aiuto dei familiari e di una rete di assistenza. Ma forse il peso era troppo grande, e non ce l’ha fatta. Così, forse, il tragico gesto. Dopo aver sparato e ucciso i suoi due figli ha tentato di togliersi la vita lei stessa ferendosi gravemente. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini. Subito soccorsa, è stata trasportata con l’elicottero all’ospedale.

Sul caso indagano i carabinieri di Dolianova.

