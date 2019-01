Fibromialgia, il dolore della cagliaritana Martina: “Visite mediche senza rimborsi e una vita sempre più impossibile”

Martina, 48enne cagliaritana, scopre di soffrire di fibromialgia “circa due anni fa. Ho sentito dolori sempre più forti agli arti superiori, alle ginocchia, alle caviglie, sino a soffrire di perdite temporanee della memoria”. E la vita, anche per lei, cambia, e in peggio: “Impossibile pianificare le giornate, i dolori sono diversificati”. Si va dal “dolore al braccio sino all’intorpidimento della mano. Non utilizzo farmaci per alleviare i dolori, ma faccio varie attitività. Quando parlo con le persone devo sempre spiegare che la fibromialgia è veramente un problema”.

Bello reale, soprattutto. Martina ha manifestato sotto il palazzo del Consiglio regionale: “Ho fatto un lungo iter di visite mediche, tutte a pagamento e senza mai nessun rimborso. Per noi fibromialgici non esistono le esenzioni del ticket, proprio perché, nonostante sia una malattia invalidante, non è ancora riconosciuta come tale in Sardegna”.

