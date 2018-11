Fibromialgia e dolore cronico, se ne parla in un convegno aperto a tutti a Cagliari

Fibromialgia e dolore cronico è il tema della conferenza aperta al pubblico che si terrà domani a Cagliari, alle ore 17:30, nella sala conferenze della lega navale italiana, località su siccu , Viale Colombo 135, Cagliari. I lavori saranno aperti dai saluti del presidente Lega navale, Sergio Rossi, che ospita l’iniziativa e dal presidente dell’associazione culturale Pro Libera Civiate, Federico Ibba, consigliere comunale del capoluogo, che promuove l’iniziativa. Il relatore sarà prof Gregorio Ibba, specialista di reumatologia e già docente facoltà di Medicina e Chirurgia.

!La fibromialgia – dichiara a Federico Ibba, promotore de convegno – è una malattia di cui ormai soffrono di migliaia di persone e che ancora le istituzioni non vogliono inserire nei Lea. I governi italiani, nessuno escluso – continua Ibba, non finanziano la ricerca medica e scientifica in tal senso, tuttavia esistono dati difformi sul l’incidenza della malattia e variano tra la medicina di base (2-6%) e la reumatologia (10-20%), che porterebbero ad ipotizzare una incidenza in Italia nella popolazione generale intorno al 6-7% (che significa tra i 3 e i 4 milioni di individui affetti). In Europa, invece, circa 14 milioni di persone soffrono di fibromialgia.

Il relatore prof. Gregorio Ibba, tutta la sua decennale carriera universitaria ha svolto attività di ricerca presso la cattedra di medicina interna e reumatologia dell’università di Cagliari. Nel suo curriculum vanta numerose pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali e nazionali prevalentemente in ambito cardiologico, ematologico, ma soprattutto immuno-reumatolog. L’attività di insegnamento È stata svolta nel corso di laurea in medicina e chirurgia e in numerose scuole di specializzazione dell’università di Cagliari.

Ultima modifica: 15 novembre 2018