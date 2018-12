Maria Rita Lippi ha 56 anni. Quattordici anni fa, “dopo vent’anni di analisi che non hanno mai portato a nessun risultato”, matura una consapevolezza granitica: “Ho la fibromialgia. A giorni mi fa male tutto il corpo, a parte unghie e capelli è un supplizio”, spiega la donna. Il lavoro, bene o male, non le è mai mancato, “ma sempre a singhiozzo, se un giorno stai bene e i successivi tre stai male è difficile condurre una vita normale. I medici mi hanno trattata come una paziente psicosomatica, visto che le analisi non hanno mai portato da nessuna parte”. Ma i dolori, lancinanti, Maria Rita dice di sentirli e viverli da decenni: “Un grandissimo problema e dilemma”.

E diventa pure impossibile formare una famiglia: “Il partner non ti capisce, mi capita anche di passare intere giornate buttata a letto. Non siamo malati di mente, abbiamo seri problemi fisici. Chi di dovere inizi a sostenerci per davvero, studiando e facendo ricerche sulla fibromialgia”.

Ultima modifica: 31 dicembre 2018