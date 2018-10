Fiamme nella notte nelle campagne di Capoterra, distrutta anche un’auto

Capoterra, i Vigili del Fuoco intervengono per un incendio di vegetazione e di un’auto.

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari alle 22:50 circa, nelle campagne tra Capoterra e la zona industriale della localitĂ di Macchiareddu, per un incendio di vegetazione varia e di un’autovettura.

La Sala operativa del 115, che ha ricevuto varie chiamate per l’incendio di sterpaglie e vegetazione, ha tempestivamente inviato la squadra di pronto intervento che giunta, sul posto, ha trovato anche un’auto in sosta avvolta dalle fiamme.

Gli operatori hanno tempestivamente provveduto allo spegnimento, e hanno messo in sicurezza l’area circostante, con la bonifica di vari focolai.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due automezzi, un APS (autopompa serbatoio), e un automezzo fuoristrada con modulo antincendio.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Ultima modifica: 2 ottobre 2018