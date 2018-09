Fiamme nella notte a Settimo San Pietro, due camion completamente distrutti

Settimo San Pietro, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un vasto incendio che ha coinvolto due camion in sosta.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale dì Cagliari è avvenuto intorno alle 23. L’incendio ha coinvolto due camion in sosta carichi di materiale vario da cantiere, parcheggiati in un’area tra via Bia Dei Monti, e via Pio La Torre.

I Vigili del Fuoco coordinati dalla Sala operativa del 115 sono tempestivamente giunti sul posto con un APS (autopompa serbatoio), ed un automezzo fuoristrada con modulo antincendio, supportati da un’autobotte, e sono riusciti a salvare dalle fiamme un gruppo elettrogeno situato tra il carico del cassone di uno dei mezzi pesanti, che purtroppo sono andati completamente distrutti.

La squadra ha spento l’incendio e ha provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area di sosta dei mezzi pesanti.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Ultima modifica: 11 settembre 2018