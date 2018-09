Fiamme nella camera da letto di una villetta a Quartu, momenti di paura

Fiamme in una villetta a Quartu, momenti di paura: arriva un’autobotte dei vigili del fuoco. I Vigili del fuoco Cagliari sono intervenuti questa mattina per un incendio abitazione a Quartu Sant’Elena verso le ore 10:30 circa: le fiamme, divampate nella camera da letto di una villetta, a causa di un probabile problema elettrico, sono state estinte con prontezza evitando il propagarsi delle fiamme nel resto dell’abitazione. Sul posto in supporto alla squadra VF anche un’auto botte.

Ultima modifica: 5 settembre 2018