FIAB,escursione in bicicletta per gli 80 anni di Carbonia

La Fondazione Cammino di Santa Barbara organizza nella giornata didomenica 16 dicembre¬†la manifestazione “A piedi, in bicicletta, a cavallo per gli 80 anni di Carbonia”.

 

Il ritrovo per i partecipanti provenienti dalla zona di Cagliari è in Piazza Giovanni XXIII alle 7.45 con partenza in auto alle ore 8.00 verso Carbonia.  

 

Dopo la registrazione dei partecipanti, la partenza dell’escursione √® da Piazza Roma a Carbonia alle ore 9.30.

 

Il percorso è di 37 km per la maggior parte su sterrato, per cui si raccomanda la Mountain Bike.

Ultima modifica: 13 dicembre 2018