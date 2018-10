Festa della Malvasia a Settimo San Pietro, tutti pazzi per le cantine: il programma completo

Nei locali del Palazzo Regio, si è tenuta la presentazione della settima edizione della Festa della Malvasia di Settimo San Pietro. In presenza del Sindaco, Gigi Puddu, dell’Assessora alle politiche culturali e delle Associazioni locali guidate dalla Proloco, in qualità di associazione capofila, si è presentato il programma della manifestazione che si terrà il 20 e 21 ottobre 2018. Quest’anno la Festa beneficia del patrocinio della Città Metropolitana per cui il sindaco Puddu ha espresso un vivo ringraziamento. La festa si presenta come manifestazione che coinvolge la cittadinanza attraverso l’operato delle associazioni locali, che anche questa mattina erano presenti negli abiti tradizionali locali.

Per la serata del sabato, grazie alla collaborazione dell’Arst, sarà possibile viaggiare con la metropolitana di superficie sino alle 24, con corse previste ogni 20 minuti .

Il sabato sarà dedicato alla mescita della malvasia, con premiazione finale della migliore Malvasia dell’anno fra quelle in gara, mentre la domenica si avrà modo di approfondire le tematiche e le prospettive future del vitigno della Malvasia nel nostro territorio durante il convegno che si terrà dalle 10 presso le Cantine di Ferruccio Deiana a cui parteciperanno rappresentanti politici locali ed esperti nel settore vitivinicolo.

Durante la giornata della domenica Sarà possibile inoltre visitare il paese e le sue peculiarità che si chiuderà con lo spettacolo finale a Casa Dessì con Dr Drerr e i Crc Posse, mentre per i più piccoli sarà messo in scena uno spettacolo di burattini a cura della Compagnia Is Mascareddas.

Durante i giorni della Festa la Casa Dessì sarà adornata da opere di artisti sardi che si esibiranno anche in alcuni dei loro lavori.

Ultima modifica: 16 ottobre 2018