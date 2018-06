La “Festa del gusto” sbarca al Poetto di Quartu: 5mila metri quadri tra street food e spettacoli

Dopo i boom di Alghero e Olbia, la “Festa del gusto” sbarca a Quartu Sant’Elena. Dove? Nella “storica” area del Poetto per anni terra dei ricciai (di fronte al Sax Beach): questa la location nella quale, dal 21 al 24 giugno prossimi, sarà possibile farsi coinvolgere dall’onda del gusto e dello spettacolo. Ottanta stand dedicati al cibo – sia quelli sardi, sia quelli nazionali e internazionali: spiccano i sapori tipici di Lazio, Sicilia, Grecia, oltre al barbecue in stile Usa – e una maxi area interamente dedicata ai sapori e al divertimento. L’inaugurazione giovedì 21 giugno con lo spettacolo delle ballerine carioca brasiliane, a seguire i cubani Juan Felix Chaterlain e Jose Carlos Montes. Poi, spazio allo street food: villaggio aperto ogni giorno dalle 12 sino a tarda notte, con ingresso totalmente gratuito. E la musica, tra flamenco, latino americano, reggaeton e un particolarissimo viaggio nel mondo in 80 strumenti – non mancherà mai.

L’estate 2018 a Quartu Sant’Elena inizia assolutamente con la “Festa del gusto”, parola dell’assessore comunale al Turismo, Roberto Fadda di Martino: “Quello tra noi e Primavera Sulcitana è un matrimonio felice, come Comune cercavamo proprio un evento con tutte queste caratteristiche. Nel nostro piano generale di eventi rientra appieno l’obbiettivo di far vivere gli eventi tutto l’anno a Quartu, per costruire quella destinazione di prodotto indispensabile per la nostra città. Mi farebbe piacere poter ospitare questo evento anche l’anno prossimo”. Felice anche Ivan Scarpa, addetto comunicazione Primavera Sulcitana: “Per noi è un onore essere presenti a Quartu, siamo già pronti a regalare un lunghissimo weekend di gusto e felicità alle tantissime persone che sceglieranno, magari prima di farsi un tuffo o una passeggiata lungo la splendida spiaggia quartese, di fare un salto da noi, non resteranno certamente deluse”.

Ultima modifica: 20 giugno 2018