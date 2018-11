Festa degli Alberi all’Oasi Felina di Su Pallosu

Decine di migliaia di alberi in più per le nostre città, paesi e campagne. Li metteranno a dimora sabato 17 e domenica 18 novembre migliaia di cittadini e associazioni che hanno aderito all’iniziativa “Alberi per il futuro”. Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha già dato il proprio sostegno politico a questa iniziativa di volontariato ambientale aperta a tutti. Nell’ambito dell’iniziativa nazionale è prevista la messa a dimora di nuovi alberi proprio nell’Oasi Felina Privata sita nel territorio del comune di San Vero Milis (una delle tre località sarde che hanno aderito all’iniziativa, insieme a Carbonia e Oliena).«È un’occasione importante per far convergere attorno a un tema comune diverse voci della comunità locale – sottolinea Irina Albu, gattara dell’Oasi – La tutela dell’ambiente passa necessariamente dalla difesa dei diritti animali, per questo abbiamo aderito volentieri a questa giornata nazionale».

L’appuntamento, pertanto, è per il pomeriggio di sabato 17 novembre alle 15 nella Marina di San Vero Milis, presso l’Oasi Felina Privata di Su Pallosu (ingresso visitatori, via Ziu Triagus).

Ultima modifica: 14 novembre 2018