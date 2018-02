Festa di Carnevale e alcol sfrenato: dieci ragazzini in coma a Sanluri

Il dopo Carnevale in Sardegna è anche questo: dieci giovanissimi in coma a Sanluri per eccesso di alcol, dopo le bevute senza freni della festa. Il 118 è dovuto intervenire diverse volte, una decina di giovani sono crollati di schianto a terra, altri hanno accusato dei malori.

Nel Medio Campidano non si parla d’altro, la polemica divampa anche sui social network: proprio ieri erano emerse statistiche che certificano come nell’Isola i giovani che fanno uso di alcol in maniera eccessiva siano purtroppo al primo posto in Italia della triste classifica. Che riguarda proprio gli eventi sporadici come questo, come le feste di Carnevale o di Capodanno.

Le descrizioni da Sanluri sono inquietanti: giovanissimi anche di 13 anni che vomitavano per strada, facevano risse, come ha riferito anche oggi l’Unione sarda, o sesso in strada e davanti alla Chiesa. E in diversi hanno accusato il coma etilico.

