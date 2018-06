Festa italiana a Barcellona: c’è anche Cagliari

Cagliari città ospite alla Festa Italiana a Barcellona. Per celebrare la Festa della Repubblica italiana il Consolato d’Italia a Barcellona ha organizzato per il 3 e 4 giugno “La Festa!”, una serie di attività aperte a tutti i cittadini nel Porto di Barcellona, con Cagliari come città invitata.

Diverse le iniziative che ci hanno consentito di coinvolgere i cittadini di Barcellona e fare conoscere diversi aspetti della Sardegna e del capoluogo: l’enogastronomia, l’arte de Is Mascareddas, il design con una mostra dello IED Cagliari, la ricerca scientifica con Sardegna Ricerche e CRS4, la musica tradizionale del gruppo folk Villanova e il jazz contemporaneo di Paolo Fresu.

“Un ringraziamento alla Sindaca Ada Colau e alla Console Gaia Lucilla Danese per l’invito”, scrive nella pagina facebook il sindaco Massimo Zedda, “e soprattutto per l’organizzazione di queste due giornate molto importanti per la promozione della nostra città”.

Ultima modifica: 4 giugno 2018