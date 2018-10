Fashionedda lancia Tiger: arriva il colosso danese dell’oggettistica alla Corte del Sole e scatta la corsa ai posti di lavoro

Fashionedda lancia Tiger: arriva il colosso danese dell’oggettistica (non solo casalinga) alla Corte del Sole e scatta la corsa ai posti di lavoro. Lo si legge a chiare lettere nel cartellone pubblicato dal blog, uno dei più amati dalle ragazze cagliaritane su Facebook. Tiger sbarca alla Corte del Sole, via alle assunzioni tra i giovani cagliaritani che potranno presto inviare il loro curriculum. Si tratta della nota catena specializzata in articoli di design, molto attesa soprattutto dai giovanissimi che da tempo ne rivendicavano l’arrivo a Cagliari sui social network. Ma soprattutto, un’occasione per trovare un’occupazione prima di Natale: il negozio che potrebbe contribuire alla crescita del centro commerciale aprirà entro novembre.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018