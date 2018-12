Fabrizio Corona assalito nel boschetto della droga: “Sì, erano in 4 armati di coltello”

“Stasera mi sono recato nel Bosco della droga di Rogoredo, patria nazionale dello spaccio Italiano dove anche la polizia si rifiuta di entrare”. Con queste parole in un post su Instagram, Fabrizio Corona, descrive la sua disavventura al boschetto di Rogoredo, nota piazza di spaccio. Il nostro giornale partner Quotidiano.net racconta: “Il post è corredato da una foto dell’ex re dei paparazzi in ambulanza, coperto con un telo termico e segnato con l’ora: le 22:47. Poco prima, stando al suo racconto, sarebbe stato aggredito, mentre con una troupe girava un servizio tv con telecamera e microfoni nascosti. L’ex re dei paparazzi, che non ha sporto denuncia, è stato trovato dai militari a torso nudo e in forte stato di agitazione. I sanitari del 118, giunti sul posto, lo hanno medicato senza portarlo in ospedale, perché Corona avrebbe rifiutato le cure. Corona – che in base alle restrizioni di libertà a cui è sottoposto, alle 23 avrebbe dovuto rincasare – era in compagnia di altri 5 uomini, operatori della troupe, che risultano illesi”.

Ultima modifica: 11 dicembre 2018