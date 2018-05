Fabio Caressa (Sky): “Il Cagliari rappresenta la Sardegna che Ã¨ come una Nazione”

“Il Cagliari rappresenta la Sardegna e la Sardegna è come una Nazione: non ce ne vogliano le altre squadre, ma nella lotta per la salvezza è giusto fare un po’ di tifo per la squadra rossoblù”. Fabio Caressa, celebre telecronista di Sky, ha parlato così dopo la sfortunata sconfitta contro la Roma: durante Sky Calcio Club, davanti agli altri opinionisti, Caressa ha “tradito” il sostegno al Cagliari nel rush finale per la permanenza in serie A. “Il Cagliari è avvero l’espressione di un intero popolo”, ha commentato Caressa.

Parole che i tifosi rossoblù hanno molto apprezzato, sperando che si rivelino anche profetiche. Anche se il sondaggio di Sky ha dato il Cagliari come squadra più indiziata per la retrocessione, nel calcolo delle probabilità e della classifica avulsa per le ultime due giornate della serie A.

Ultima modifica: 7 maggio 2018