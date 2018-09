Fabio Aru, una scelta per amore: “Sono costretto a rinunciare ai Mondiali di Innsbruck”

Fabio Aru non è in condizione: “Sono costretto a rinunciare ai Mondiali di Innsbruck”. A malincuore la decisione del campione sardo che spiega in un post su Fb: “Nelle ultime settimane e nelle recenti gare ho cercato di fare del mio meglio per dare segnali significativi, in vista del Mondiale.

Purtroppo, la mia condizione non è quella che vorrei e, con ogni probabilità, non mi consentirebbe di onorare al meglio la convocazione in Azzurro.

A malincuore, dopo essermi consultato con il commissario tecnico Davide Cassani, ho preso la decisione di rinunciare alla convocazione della Nazionale Italiana per i Campionati del Mondo di Innsbruck.

È una scelta sofferta ma basata sul mio amore e rispetto verso la Maglia Azzurra.

Credo sia giusto lasciare spazio a chi, in questo momento, può contare su una condizione migliore.

Auguro il meglio ai miei colleghi che cercheranno di tenere in alto i colori dell’Italia sul tracciato di Innsbruck”.

Ultima modifica: 23 settembre 2018