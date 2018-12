Evelyn di Quartucciu, sguardo dolce e un sogno per San Silvestro: “No ai botti, sì ai biscotti”. Ecco un’altra cagnetta che aderisce alla campagna di Casteddu Online per un Capodanno con meno botti e petardi in Sardegna, per non spaventare i nostri amici animali. Grazie anche ai padroni Tiziana e Max per la foto!

Ultima modifica: 31 dicembre 2018