Evade dalla casa di reclusione di Isili: detenuto catturato in discoteca a Carloforte

Nella mattinata di ieri, la Polizia Penitenziaria, con l’aiuto dei Carabinieri di Sant’Antioco ha catturato Giuliano Bulgarelli, il detenuto (stava scontando una pena per traffico internazionale di stupefacenti) evaso dalla Casa di Reclusione di Isili il 7 settembre scorso mentre si trovava a lavorare negli orti della colonia. La cattura è avvenuta alle 11,30 presso una discoteca di Carloforte. o Bulgarelli aveva con sé 900 euro che probabilmente gli servivano per completare la fuga, forse in Spagna dove aveva precedentemente vissuto.

“Un’ottima operazione portata a termine con successo”, esulta Giovanni Villa, segretario regionale Fns Cisl, “una settimana di indagini e ricerche ben orchestrate dal nostro nucleo investigativo centrale, specializzazione del corpo di polizia penitenziaria del quale siamo fieri e del quale non possiamo fare a meno, così come non possiamo fare a meno di tutto il personale che si è prodigato alle ricerche e alla cattura. complimentandoci con loro riteniamo giusto ribadire che è necessario un miglior monitoraggio sull’assegnazione dei detenuti verso le colonie agricole, così come è necessario, quanto già proposto da noi in passato, l’uso dei droni, forse la cattura sarebbe avvenuta in tempi più ristretti se non addirittura nell’immediatezza. Per aiutare la polizia penitenziaria a svolgere il proprio compito bisogna entrare anche nel mondo dell’innovazione, non possiamo, come corpo di polizia dello stato, essere secondi a nessuno”.

Ultima modifica: 16 settembre 2018