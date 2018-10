Et voilÃ , riapre al traffico la Sulcitana: una fetta nuova di asfalto dopo gli squarci dell’alluvione

Et voilà, riapre al traffico la Sulcitana: una fetta nuova di asfalto dopo gli squarci dell’alluvione. Nella bella foto dell’Anas il sole che batte sulla carreggiata rimessa a nuovo dopo sei giorni. E il sindaco di Capoterra esulta: “Cari concittadini/e alle ore 16.40 è stata riaperta al traffico la Sulcitana: dopo appena 6 giorni si torna alla normalità. Ringrazio la Regione, l ‘Anas e tutti i cittadini del sud ovest della Sardegna per il disagio che hanno dovuto sopportare e per la loro pazienza”.

Il video del Governatore Francesco Pigliaru condiviso sul suo profilo Facebook mentre attraversa la statale

Sulla 195 che sta riaprendo ora, interamente riparata dopo 5 giorni dalla chiusura per i gravi danni causati dal nubifragio. Posted by Francesco Pigliaru on Tuesday, October 16, 2018

