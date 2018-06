“Estate Asseminese 2018” al via: il cartellone degli eventi

Teatro per bambini e adulti, cinema, serate danzanti, concerti, feste religiose, mostre, laboratori creativi, reading letterari, senza dimenticare le eccellenze enogastronomiche locali, come la tradizionale panada: anche nel 2018 si preannuncia ricco di appuntamenti il programma del cartellone “Estate Asseminese”, come sempre reso possibile dall’organizzazione dell’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco.

Non solo la oramai consueta e attesa Sagra-Concorso “Sa Panada”, che si svolgerà  venerdì 7 settembre, ma una vera e propria “Estate Asseminese” dedicata a tutti e per tutti i gusti. Dopo i festeggiamenti religiosi dedicati a San Giovanni Battista nel weekend scorso, i giorni di questo fine settimana (dal 29 giugno al 1 luglio) saranno in onore di San Pietro.

Il programma degli eventi si apre con la proiezione del film “Il Filo Nascosto” (film di Paul Thomas Anderson) previsto per giovedì 5 luglio, per finire con l’ultimo appuntamento della rassegna “Leggo di Notte”, in compagnia dello scrittore Paolo Di Paolo, in calendario Venerdì 5 ottobre.

L’Anfiteatro comunale sarà il palcoscenico che ospiterà la maggior parte degli eventi: i Balli di gruppo, il cinema all’aperto, i concerti e i saggi delle scuole di ballo. Ma tanti saranno gli spazi messi a disposizione della cittadinanza, come il Parco Santa Lucia, Piazza San Cristoforo, Piazza San Giovanni, il Teatro Centro Giovani, e la Casa Campidanese di Piazza Sant’Andrea.

Anche questa edizione 2018 dell’Estate Asseminese ha l’obiettivo di coinvolgere tutta la cittadinanza nella partecipazione e nella condivisione, non solo in senso fisico ma anche come Comunità , in modo da far vivere Assemini nei suoi spazi più importanti.

Ultima modifica: 26 giugno 2018