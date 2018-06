«Per un grave e imprevedibile guasto tecnico che si è verificato ieri sera con l’esplosione di tre batterie della centrale elettrica di Saxa Rubra, è saltato più volte il segnale di Rai1, Rai2 e Rai3».

Lo rende noto la Rai,. «Sono in corso le verifiche per accertare cause e responsabilità – prosegue la nota -.

La Rai evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si scusa con tutti i suoi telespettatori per il disservizio».

Ultima modifica: 13 giugno 2018