Esplode una caldaia a gasolio nel centro di Quartu: paura in via Venezia, vigili del fuoco in azione. Intorno alle 18 un grosso boato ha spaventato gli abitanti della zona, nei pressi del municipio di via Quartu. Ben quattro mezzi dei vigili del fuoco in campo per mettere l’area in sicurezza, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. La caldaia a gasolio si trovava all’esterno di una palazzina. La foto che vedete è stata scattata dai residenti di via Venezia.

Ultima modifica: 2 dicembre 2018