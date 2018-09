Esplode la rabbia dei cacciatori sardi: “Ecco come la Regione vuole uccidere la caccia”. Durissime le reazioni dopo lo stop del Tar alla caccia di lepri e pernici, una vittoria degli ecologisti nel primo round al Tribunale. Ignazio Artizzu, grande cacciatore ed ex consigliere regionale, attacca su Fb:”Inutile prendersela con i magistrati del Tar. La colpa e’ unicamente di una Regione amministrata in modo disgustoso, che spende i soldi dei cittadini per produrre censimenti che puntualmente non vengono presentati. Questa sentenza e’ un atto di accusa verso questo governo regionale. E’ l’ennesimo trabocchetto studiato ad arte per uccidere la caccia. Vergogna e schifo”, queste le parole di Artizzu che aprono un vero e proprio scontro.

Ultima modifica: 1 settembre 2018