Esperti in turismo diportistico: un’opportunità per disoccupati e inoccupati sardi

Dovranno essere presentate entro venerdì prossimo 11 maggio le domande per partecipare al percorso formativo Sea Voyager che offre ai disoccupati o inoccupati sardi nuove competenze per il turismo diportistico, un comparto in grande espansione nella nostra regione.

Il corso, che durerà 300 ore di cui 102 dedicate alla formazione alternanza-lavoro presso un’importante realtà turistica del settore, è finanziato con i fondi Por 2014/2020 e si propone di formare professionisti che possano offrire ai diportisti, ma più in generale a tutti i turisti che transitano nell’isola, servizi che permettano loro di realizzare un’esperienza turistica innovativa nel territorio, assistendoli per valorizzare la loro visita in Sardegna. Oltre che sulle competenze professionali specifiche, i partecipanti saranno infatti formati per conoscere in maniera approfondita il territorio in cui opereranno, le sue attrattive culturali, architettoniche e paesaggistiche e tutti i servizi attraverso i quali poter indirizzare il diportista (e in generale i turisti) verso una visita che risponda a pieno alle loro preferenze e aspettative.

Alla selezione possono accedere esclusivamente i maggiorenni residenti o domiciliati in Sardegna che siano inoccupati o disoccupati e in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore. Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito www.insigniaformazione.com (Sezione “Corsi Finanziati da fondi pubblici”) e le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro l’11 maggio pv con le seguenti modalità: via Pec all’indirizzo insignia@pec.it, a mano presso la sede dell’Agenzia Insignia s.r.l. in viale Colombo 61 – Quartu Sant’Elena o tramite raccomandata A/R allo stesso indirizzo. Per info: 070.8676300 oppure seavoyager@insigniaformazione.com

Ultima modifica: 8 maggio 2018