Escrementi di topi, blatte e muffe: scatta il sequestro dei Nas in un deposito alla Marina

Cagliari, blitz dei Nas alla Marina: sequestrato un deposito abusivo di alimenti.

L’operazione √® avvenuta ieri. Segnalato all’autorit√† giudiziaria un 18enne pakistano, commerciante, ritenuto responsabile di numerosi illeciti quali detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, detenzione di alimenti insudiciati e evasi da parassiti, attivazione di deposito di alimenti senza autorizzazione e mancata attuazione delle procedure di autocontrollo.

L’attivit√† durante un servizio organizzato di contrasto all’abusivismo commerciale in citt√†. Il locale, affittato al giovane pakistano, si trova in via Sardegna.

Durante l’ispezione √® emerso che alimenti e bevande erano conservati in assoluta promiscuit√†, con altri materiali quali tappeti, borse etniche, oggetti, suppellettili e attrezzature in disuso. Il locale versava in pessime condizioni igienico-sanitarie per la presenza di escrementi di ratti, di blatte, di residui di alimenti, di polvere diffusa sul pavimento e sugli scaffali, di ragnatele e con tracce evidenti di infiltrazioni d’acqua, muffe e umidit√†.

Il deposito, di circa 50 mq, e tutto il materiale, per un valore complessivo di circa 150mila euro, così come gli alimenti presenti, del valore di circa 25mila euro, sono stati sottoposti a sequestro penale.

Ammontano invece a 5mila euro le violazioni amministrative da contestare.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018