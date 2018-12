Escalaplano, frana sulla Strada provinciale 22: “Massima Prudenza”

Frana lungo la S. P. 22 nel territorio di Escalaplano. A dare la notizia è Ignazio Tolu, sub commissario della Provincia del Sud Sardegna che precisa: “Con il nostro geologo Alessio e il nostro responsabile perito edile Adriano, abbiamo eseguito diversi sopralluoghi per verificare la consistenza di frane e avvallamenti stradali, che possono recare danni alle persone. Si raccomanda massima attenzione e prudenza e soprattutto andate adagio. La provincia interverrà tempestivamente per il ripristino del manto stradale, eliminazione del materiale franato e messa in sicurezza dei costoni pericolanti”.

Ultima modifica: 8 dicembre 2018