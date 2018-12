Entra in casa e ruba pc, giubbotti e una pistola: ladro in manette a Monserrato

Furto a Monserrato, la polizia arresta un uomo.

In manette Andrea Testa, 38enne di Quartucciu, pregiudicato, per il reato di furto in abitazione.

Nella mattinata di ieri è giunta una telefonata al 113 che ha segnalato un furto appena consumato in un’abitazione in via Amsicora, a Monserrato.

Un equipaggio della Squadra Volante ha contattato il proprietario dell’appartamento accertando il furto di diversi oggetti, tra cui una pistola scacciacani, diversi giubbotti da uomo e una tracolla di marca.

Grazie all’impianto di videosorveglianza installato nell’abitazione, i poliziotti hanno potuto identificare e riconoscere il noto pregiudicato Andrea Testa. Gli agenti si sono messi quindi alla ricerca dell’uomo che è stato rintracciato e fermato mentre stava percorrendo via delle Serre a bordo di un’auto.

Un secondo equipaggio si è recato presso l’abitazione del ladro dove sono stati recuperati gli oggetti rubati: la pistola scacciacani con caricatore e 3 proiettili a salve, la tracolla, un computer portatile e i giubbotti mentre nella cesta dei panni gli operatori hanno trovato l’abbigliamento utilizzato per compiere il furto.

In mattinata è previsto il processo con rito per direttissima.

Ultima modifica: 12 dicembre 2018