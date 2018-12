Addio a Enrico Castriotta: Cagliari piange il paladino delle battaglie dei disabili

Avrebbe compiuto 51 anni il prossimo 30 dicembre. Da 27 anni era malato di sclerosi multipla, malattia che aveva auto-diagnosticato grazie ai suoi studi da fisioterapista (professione che ha svolto sino a quando la sclerosi non lo ha costretto a fermarsi). Enrico Castriotta è morto stasera intorno alle 19:30, al reparto di Medicina interna dell’ospedale Santissima Trinità, dove era ricoverato da circa un mese. Era molto conosciuto in città.

Nei primi anni Duemila ha organizzato una serie di iniziative (“Disabili per un’ora”) per sensibilizzare l’opinione pubblica e gli amministratori comunali sul problema delle barriere architettoniche. Ha svolto attività politica anche quando stava sulla carrozzina: è stato vicepresidente della Circoscrizione di San Benedetto. Da atleta ha disputato i Campionati italiani di pattinaggio a rotelle. Aveva raccontato la propria vita nel libro “Quel bip che mi ha cambiato la vita” scritto col giornalista Luigi Alfonso, che lo ricorda così: “Era un grande lottatore, amava la vita come pochi. Ha sorriso sino all’ultimo”.

en.ne.

