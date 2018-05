Enrico Brignano a Cagliari con lo spettacolo “Enricomincio da Me Unplugged”

Dopo¬† Beppe Grillo ¬†con il suo spettacolo¬†“ Insomnia “, in programma il¬†14 luglio, e l’unica tappa sarda del¬†50th Anniversary Tour¬†dei¬† Jethro Tull ¬†di¬† Ian Anderson , il¬†21 luglio, un altro imperdibile evento si aggiunge al cartellone della cooperativa¬† Vox Day ¬†per la prossima estate a¬†Cagliari: l’8 settembre, all’Arena in Fiera, √® di scena¬† Enrico Brignano . L’attore e¬†comico romano approda nel capoluogo sardo con il suo tour dello spettacolo¬†“Enricomincio da Me Unplugged“, scritto insieme a¬†Mario Scaletta,¬†Riccardo Cassini,¬†Manuela D’Angelo,¬†Massimiliano Giovanetti¬†e¬†Luciano Federico.¬†

 

I biglietti sono in vendita online su  Ticketone  e nei punti vendita Vivaticket: al Box Office di Cagliari(tel. 070657428), a Nuoro da Mieleamaro (tel. 0784231232), a Olbia da Sardinia Magic Travel(078921329) e a Sassari alle Nuove Messaggerie Sarde (tel. 079230028). Previa prenotazione al numero 070 84 03 45, prevendita anche presso la sede della cooperativa  Vox Day  a Selargius (in via Gramsci, 2c). Un posto in Poltronissima costa 60 euro, in Poltrona 50 e nella seconda Platea 40 (tutti prezzi ai quali andranno sommati i diritti di prevendita).

 

Superata la soglia dei cinquant’anni di et√† e giunto ai trenta di carriera artistica,¬†amato dal pubblico che lo premia con la sua folta presenza a ogni spettacolo,¬† Brignano ¬†intraprende in¬†“Enricomincio da Me Unplugged“¬†una sorta di viaggio nel tempo, analizzando ci√≤ che √® stato, ritrovando vecchie conoscenze, strane figure, rinfrescando brani storici della sua comicit√†, ripercorrendo idealmente strade diverse da quelle gi√† fatte, per il gusto di scoprire dove lo avrebbero condotto.¬†

 

Tra nuove situazioni e pezzi forti della sua comicit√†, coadiuvato da strani personaggi dai mille volti, musiche accattivanti scritte da Andrea Perrozzi e Federico Capranica, scene che attraversano il tempo insieme alla storia che viene raccontata,¬† Brignano ¬†ricomincia dal principio, come suggerisce giocosamente il titolo dello spettacolo, per darsi la chance di guardarsi dentro, ritrovarsi e rinnovarsi; per guardare al futuro e potersi dire¬†“Enricomincio da Me”.

 

Lo spettacolo viene presentato a Cagliari dalla cooperativa¬† Vox Day ¬†in seno all’ATI “Arcipelaghi”.

Ultima modifica: 31 maggio 2018