Emanuela Loi, l’agente eroe di Sestu avrebbe compiuto oggi 51 anni

Avrebbe compiuto 51 anni oggi, Emanuela Loi, l’agente eroe di Sestu, uccisa nella strage di via D’Amelio a Palermo, alle 17:58 del 19 luglio 1992. Ma il tempo per lei si è fermato per sempre a 24 anni, con l’esplosione di una fiat 126 carica di esplosivo. Morì insieme ai colleghi della scorta del Giudice Paolo Borsellino: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Triste primato per lei: la prima donna della Polizia di Stato ad essere uccisa dalla Mafia.

Una cascata di riccioli biondi, un bel sorriso, una ragazza come tante e allo stesso tempo come poche: martire ed eroina dei giorni nostri. In tanti anche su Facebook ricordano quella ragazza coraggiosa, i sardi non l’hanno mai dimenticata. A lei sono titolate strade, vie, piazze e un ponte a Cagliari.

La strage di via D’Amelio che ha spezzato la vita a Borsellino e alla sua scorta è una ferita non ancora rimarginata e che brucia ancora oggi nonostante le commemorazioni e i processi, perché incredibilmente non si è ancora arrivati a una verità .  Tante le domande senza risposta, troppi i depistaggi.

Buon compleanno Emanuela.

