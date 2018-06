Elmas, scontro moto-auto alle porte della cittÃ : 25enne al Santissima TrinitÃ  in codice rosso

Incidente alle porte di Elmas, sulla via Sulcitana: un motociclista di Assemini ha sorpassato un’automobile proprio mentre stava per svoltare. Lo schianto è stato inevitabile, e ad avere la peggio è stato il centauro, che è finito per terra. Dopo pochi minuti sono arrivate sul posto un’ambulanza del 118, una pattuglia della polizia locale e anche un mezzo dei Vigili del fuoco, partito dalla centrale di viale Marconi a Cagliari.

Il giovane motociclista, ferito, è stato trasportato all’ospedale cagliaritano Santissima Trinità, con un codice rosso assegnato per via della dinamica dell’incidente. Non è, fortunatamente, in pericolo di vita. (P.R.)

Ultima modifica: 4 giugno 2018