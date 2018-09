Elmas, rivoluzione all’aeroporto: chi “gironzola troppo” e non parcheggia paga 15 euro

di Paolo Rapeanu

È la novità principale, visto che riguarda chi raggiunge l’aeroporto sia per partire sia per, soprattutto, andare a prendere il parente o l’amico appena atterrato. Spessissimo, vuoi per un volo in ritardo o vuoi per il troppo traffico, in tanti fanno più di un giro, uscendo e rientrando nell’area aeroportuale. Da martedì 25 settembre, però, cambia tutto: chi supererà i varchi più di tre volte e non parcheggerà in una delle 5 aree esistenti – Fronte arrivi, Terminal, Multipiano, Kiss & Fly e gli stalli Low Cost – potrà uscire dal “Mario Mameli” solo dopo aver pagato “quindici euro per ogni ora o frazione di ora trascorsa dai 10 minuti successivi all’ingresso”. In compenso, aumentano i posti auto disponibili gratuitamente – 320 – ma sempre per i primi dieci minuti. Poi, si pagheranno da 1,30 sino a 2 euro per la prima ora.

È una rivoluzione, ma dalla Sogaer – la società che gestisce l’aeroporto di Cagliari – spiegano che sono novità che non potevano più restare chiuse dentro un cassetto: “C’è un’ordinanza dell’Enac che tiene conto anche delle esigenze delle Forze dell’ordine in caso di attivazione del piano antiterrorismo”, ecco perché vengono “monitorati e regolati gli accessi dei veicoli all’area aeroportuale”. Come? Si arriva alla sbarra, si ritira il ticket e poi si hanno dieci minuti di tempo per uscire senza pagare. “Chi starà a gironzolare con l’automobile senza usufruire delle aree di parcheggio ed entrerà ed uscirà per più di tre volte al giorno dovrà pagare quindici euro all’ora”, conferma il direttore generale della Sogaer, Alessio Grazietti, “chi ha bisogno di sostare per più di dieci minuti ha a disposizione tanti parcheggi”.

Ultima modifica: 21 settembre 2018