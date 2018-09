Elmas, l’aeroporto Ã¨ assordante: “Il frastuono che proviene dallo scalo ha raggiunto livelli insopportabili”

“Il frastuono che proviene dall’aeroporto di Elmas ha raggiunto livelli insopportabili”. E’ quanto denuncia in un’interrogazione urgente il consigliere regionale del Partito Sardo d’Azione Nanni Lancioni, che ha sollecitato un intervento urgente della giunta Pigliaru per salvaguardare la salute e la sicurezza degli abitanti del centro ai piedi della statale 130: “Il rumore assordante degli aerei è il sottofondo invivibile per gli abitanti di Elmas e, soprattutto, per il quartiere di Giliacquas che fronteggia lo scalo aeroportuale ai piedi dello stagno di Santa Gilla”.

L’allarme dell’esponente dei sardisti è chiaro: “I rombi dei velivoli in fase di decollo e atterraggio sulla pista dello scalo dedicato a Mario Mameli – sottolinea Lancioni nel documento – sono diventati una vera emergenza. La legge, che impone un limite massimo di decibel, appare sistematicamente violata”. Da qui l’esigenza di tutelare gli abitanti di Elmas e delle cittadine ai bordi della 130, da Assemini sino a Decimo (peraltro alle prese con la presenza dello scalo militare: “E’ necessario avere i documenti che certifichino il livello di inquinamento acustico e ambientale dell’aeroporto – conclude Lancioni nell’interrogazione – relativamente ai dati raccolti dalle centraline installate dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Occorre un intervento urgente per risarcire le popolazioni sottoposte alle emissioni oltre i limiti previsti. Si tenga conto che lo scalo potrebbe svilupparsi ulteriormente verso il rione di Giliacquas, con un rischio altissimo per gli abitanti del quartiere a ridosso della laguna. Sarebbe poi indispensabile dotare Elmas e i centri attorno all’aeroporto di nuove centraline per la misurazione delle emissioni sonore e dell’inquinamento ambientale”.

Ultima modifica: 22 settembre 2018