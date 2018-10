Elmas, cercasi supporto per organizzazione eventi pubblici

Ragazzo 33 anni cerca a Elmas ragazzo/i massima seriet√† e disponibilit√† per divulgazione di informazioni molto importanti e possibile organizzazione di incontro con il pubblico. Il presente annuncio NON √Č un lavoro retribuito ma chiedo un supporto umano e organizzativo per quello che mi auguro di riuscire a organizzare. Astenersi perditempo e chi cerca denaro. Le informazioni che vi verranno fornite, saranno a mio avviso, molto pi√Ļ utili di due pezzi di carta. Hanno carattere preferenziale le persone che hanno dimestichezza con pc e presentazioni in powerpoint ma nessuno √® escluso. Per maggiori informazioni contattare alla mail:¬†giua.mar85@gmail.com

Ultima modifica: 1 ottobre 2018