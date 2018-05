Elisa Amato, 30 anni, uccisa dall’ex fidanzato che poi si suicida: “AvrÃ² cura di te”

Un altro femminicidio drammatico, con un post che fa paura, quasi profetico prima di uccidere l’ex fidanzata e togliersi a sua volta la vita: “Avrò cura di te”, citando la canzone di Battiato. Prima ha sparato alla sua ex poi si è ucciso, in una nuova tragedia italiana in Toscana. I corpi di Elisa Amato, 30 anni, e Federico Zini, 25, sono stati trovati stamani, poco dopo le 9, in un’auto parcheggiata a San Miniato in via Vecchia Fornace dove il giovane abitava.

Federico Zini, calciatore del Tuttocuoio, avrebbe raggiunto l’ex fidanzata Elisa Amato, commessa in un negozio di moda a Firenze, nella sua casa di Prato. E dopo un’accesa discussione l’avrebbe uccisa, per poi suicidarsi. Erano due giovani molto conosciuti e stiumati sia a San Miniato che a Prato, come racconta La Nazione.

Ultima modifica: 26 maggio 2018