Elezioni all’Università di Cagliari, studenti in rivolta: “Troppe candidature bloccate”

“Le elezioni dei rappresentanti degli studenti dell’Università di Cagliari rischiano di veder limitata la legittima partecipazione degli studenti”, è quanto dichiara Azione Universitaria Cagliari. La polemica è esplosa questi giorni dopo che “tanti studenti si sono visti impedita la candidatura, probabilmente per via di un intoppo informatico nel sistema”, attacca Emilio Serra, “pur presente il loro nominativo nella lista dell’elettorato passivo, non è stato possibile candidarli. Il problema è comune a tutte le liste e sarebbe opportuno dare la possibilità a questi studenti di essere candidati.

“Di questo passo si creerebbe ancora di più una sfiducia nei confronti dell’istituto universitario, proprio nel momento in cui dovrebbero essere raccolte con attenzione le istanze studentesche. Per quanto riguarda le nostre liste”, aggiunge, “sono quattro gli studenti che non si sono potuti candidare, da giorni sollecitiamo l’amministrazione richiedendo la risoluzione del problema, ma di fatto non abbiamo ottenuto risposte. Vista l’imminente scadenza del termine per la raccolta delle firme e il perdurare di un atteggiamento tutt’altro che collaborativo da parte dell’amministrazione”, conclude, “valutiamo tra le varie iniziative anche quella di un ricorso al tribunale amministrativo”.

La replica. “Non c’è nessun problema informatico”, spiegano dall’Università. “si tratta di un centinaio di nomi su cui stanno verificando la regolarità dell’iscrizione, legata all’avvenuto o meno pagamento delle tasse o perfezionamento dell’iscrizione”. Nessun tipo di problema insomma, soltanto una questione di tempo. “La maggior parte dei nomi sono già sistemati, è questione di ore. In alcuni casi manca documentazione che il singolo studente deve consegnare”.

