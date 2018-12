Elezioni suppletive a Cagliari: Luca Caschili candidato del Movimento 5 Stelle

Cagliaritano, 46 anni, ingegnere ambientale specializzato in pianificazione e gestione territoriale e da un anno e mezzo assessore tecnico all’Urbanistica del comune di Carbonia: è Luca Caschili il candidato del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni suppletive che il 20 gennaio si terranno nel collegio della Camera di Cagliari. Caschili è anche impegnato nel sociale: nel 1994 è stato tra i soci fondatori della Comunità La Collina di Serdiana, che si occupa di recupero di minori a rischio, e di cui è tuttora componente del consiglio direttivo.

«Ringrazio il Movimento 5 Stelle per questa opportunità e affronto la competizione elettorale con spirito di servizio, mettendo a disposizione la competenza nel mio ambito e l‘amore che ho per la mia città e la Sardegna» dice Caschili. «Le potenzialità dell’area cagliaritana sono enormi e non vedo l’ora di portare alla Camera le istanze di un territorio che può essere, con le sue risorse ambientali, ma anche legate al patrimonio culturale, all’innovazione e alla ricchezza delle associazioni impegnate nel sociale, il vero motore di tutta l’isola».

«Luca Caschili è un candidato di grande spessore perché vanta sia una significativa formazione professionale che una valida esperienza amministrativa in uno dei comuni guidati nell’isola dal Movimento 5 Stelle», spiega Francesco Desogus, candidato del Movimento alla presidenza della Regione. «Insieme», prosegue «lavoreremo per dare una nuova speranza alla Sardegna».

Laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (con indirizzo Pianificazione e Gestione del territorio) all’Università di Cagliari, Luca Caschili vanta un dottorato di ricerca in “Progetto ambientale dello Spazio” all’Università di Sassari (Facoltà di Architettura di Alghero). Ha collaborato a lungo con la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari e con la Facoltà di Architettura dell’Università di Sassari, ed è socio cofondatore dello Studio associato di ingegneria e consulenza “Sistema”.

Padre di una ragazza di tredici anni e amante degli sport (alcuni li ha anche praticati a livello agonistico), Luca Caschili nel tempo libero si dedica alla mountain bike e al trekking.

