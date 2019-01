Elezioni, Silvio Berlusconi a Cagliari giovedÃ¬ e venerdÃ¬: il Cavaliere sfida Salvini e Di Maio

Elezioni, Silvio Berlusconi a Cagliari giovedì e venerdì: il Cavaliere sfida Salvini e Di Maio. Silvio Berlusconi sarà in tour nel Cagliaritano la prossima settimana, il giorno dopo l’arrivo di Salvini. Intanto Di Maio attacca: se vince Daniela Noli, andrà all’opposizione del governo e dello stesso Salvini. Si scalda la campagna elettorale a Cagliari in vista delle suppletive di domenica prossima per la Camera e soprattutto delle elezioni regionali del 24 febbraio. Berlusconi annuncia il suo arrivo giovedì, mercoledì a Cagliari ci sarà Salvini. Il leader della Lega dovrà anche chiarire quale sarà la posizione di Daniela Noli in caso di vittoria nel Parlamento: candidata di Forza Italia, dunque andrà all’opposizione del governo Lega-M5S come ha dichiarato ieri a Cagliari Luigi Di Maio? Intanto Berlusconi potrebbe annunciare la sua candidatura in prima persona con Forza Italia alle prossime elezioni europee.

Ultima modifica: 13 gennaio 2019