Elettra Lamborghini, Avril Lavagne, Chris Cornell: le ultime novità musicali nei Radio Date su Sintony

Finisce l’estate e terminano così i Radio Date della calda stagione vacanziera 2018, ma andiamo a scoprire i nuovi e ultimi Radio Date summer 18 che saranno in programmazione da questo venerdì 21 settembre 2018. I Radio Date in programmazione a Radio Sintony da venerdì 21 settembre che troveranno poi spazio nelle chart del week end.

Nuovi artisti che si affacciano alla scena musicale e altri, pochi big che ci propongono i loro nuovi successi.

Viral 50 in ben 20 paesi e il video ha raggiunto 70 milioni di visualizzazioni su YouTube: https://youtu.be/h3oUC_tJRsg. Il singolo ha seguito il successo del remix di “Lamborghini”, il brano cantato in duetto con Guè Pequeno e Sfera Ebbasta. Elettra Lamborghini, 23 anni, nipote di Ferruccio Lamborghini, conta oltre 3 milioni di follower su Instagram. Dopo lo straordinario successo di Pem Pem il singolo di debutto che ha ottenuto la Certificazione PLATINO, torna in radio ELETTRA LAMBORGHINI con “MALA”, banger latino concepito, scritto, registrato e prodotto all’Hit Factory di Miami, in collaborazione con il team di Cash Money, la celebre label americana che ha lanciato negli anni star internazionali del calibro di Drake, Nicki Minaj, Lil Wayne.

Il 21 Settembre ecco un grande e atteso ritorno, con oltre 40 milioni di album venduti e otto nomination ai Grammy, la superstar internazionale Avril Lavigne pubblica la sua prima musica nuova in cinque anni. “Head Above Water” è disponibile nei digital store e su tutte le piattaforme streaming per BMG e uscirà venerdì 21 settembre nelle radio. Preceduta da una lettera ai suoi fans pubblicata la scorsa settimana sui suoi social, “Head Above Water” descrive il lato personale del viaggio di Avril attraverso la sua battaglia contro la malattia di Lyme. La cantante ha co-scritto la canzone, incentrata su accordi di pianoforte e sulla sua voce potente, per mostrare e condividere l’aspetto più intimo della sua esperienza e di come ne è emersa più forte che mai.

CHRIS CORNELL “WHEN BAD DOES GOOD” Disponibile dal 21 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio è Un brano inedito, registrato, mixato e prodotto da Chris Cornell, ritrovato nei suoi archivi personali. “When Bad Does Good” è una ballata elettrica che ancora una volta conferma la potenza di una delle voci rock più belle di sempre, che ancora oggi continua a sorprendere.

Dopo il disco di platino conquistato con “DAVIDE” (Tanta Roba Label/Universal Music Italia) e il doppio platino con l’omonimo singolo “Davide” (certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia), il nuovo singolo ‘Keanu Reeves’ con il featuring di Achille Lauro. “KEANU REEVES”, brano di Gemitaiz certificato oro da Fimi/GfK Italia a meno di 2 mesi dall’uscita conta 14 milioni di stream. Il video (al link https://www.youtube.com/watch?v=lXZDLbNNXzE)per la regia di Manuel Marini.

Dal nuovo album di Ariana Grande “Sweetener” il nuovo singolo ‘Breathin’ nelle radio a partire da venerdì 21 settembre. ‘Breathin’ ha debuttato al #2 della Global Chart di Spotify dove conta 85 milioni di strem. Ariana Grande è tra le regine del nuovo pop mondiale, inserita da TIME nella lista delle 100 personalità più influenti al mondo. A soli 24 anni ha pubblicato 3 album, tutti certificati disco di platino, con numeri globali impressionanti, su tutti i 18 miliardi di streams che fanno di Ariana una delle artiste più ascoltate al mondo.

RADIO DATE 21 SETTEMBRE

ALEX SILIPO – Non preoccuparti amore

ARIANA GRANDE – Breathin

BENNY BENASSI & SOFI TUKKER – Everybody Needs A Kiss

BRIGIDA – Da quando tu non ci sei più (I Miss My Baby Like a Fool)

CHRIS CORNELL – When Bad Goes Good

DANIELE LO CICERO – Salta!

DRAWN TO THE SKY – Last Time

ELODEA – Give Me a Moment (feat. Gabry Vox)

EMIL SPADA – Basterebbe un attimo

GEMITAIZ – Keanu Reeves (feat. Achille Lauro)

KUTSO – Uno + Una

LUKE CHRISTOPHER – IN THE NIGHT (feat. Siena Streiber)

MALDESTRO – Spine

MARK KNOPFLER – Good On You Son

MINERBA – Sarò con te

PEG PARNEVIK – Break Up a Bit

POLANKO – Gigolò

REIK – Amigos Con Derechos (feat. Maluma)

SEREBRO – Chico Loco

SERGIO MATINA & GABRY SANGINETO – Feeling Good

SILK CITY, DUA LIPA – Electricity (feat. Diplo & Mark Ronson)

TEDUA & CHRIS NOLAN – Vertigini

THE 1975 – TOOTIMETOOTIMETOOTIME

THE BLACK EYED PEAS – Big Love

VALENTINA PARISSE – Tutto Cambia

VASCO BRONDI – Mistica

WLOG – osmosi

ZEDD & ELLEY DUHÉ – Happy Now

Ultima modifica: 20 settembre 2018