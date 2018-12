Egitto, esplode bus turistico: “Almeno 2 morti”

In Egitto questo pomeriggio un pullman turistico è stato coinvolto in un’esplosione a Giza, nei pressi delle Piramidi. Due cittadini vietnamiti hanno perso la vita. Stando alle prime informazioni, sarebbe stata una bomba posizionata sul ciglio della strada a causare l’esplosione. Secondo i media locali ci sarebbero anche numerosi feriti. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda ai nostri connazionali già presenti sul territorio egiziano di evitare in tutto il paese “manifestazioni e assembramenti di qualsiasi tipo e di seguire le istruzioni delle autorità e dalle guide turistiche locali. Il rischio di attentati, scontri violenti e sequestri è elevato.

Ultima modifica: 28 dicembre 2018