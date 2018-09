Salvini torna alla carica sul tema della legittima difesa, ed entro l’anno anche a Cagliari potrebbe essere realtà conservare almeno un’arma in casa – per chi vuole, ovviamente – e utilizzarla in caso di rapina. Efisio Vacca, sessantanove anni, non lascia spazio a mezze misure: “Sono favorevolissimo, la nuova legge sulla legittima difesa prima si fa meglio è. Voglio potermi tutelare in casa mia, le Forze dell’ordine non arrivano in tempo per salvarmi dalla possibile aggressione dei ladri”, afferma, deciso, uno dei macellai storici del mercato civico di San Benedetto.

“La porta di casa mia la apro a chi bussa, per chi non bussa sono cavoli suoi, non devo mica andare incontro a pene o risarcimenti perché mi sono difesi. Anni fa mi hanno rubato gioielli, per fortuna non ero in casa. Cagliari, comunque”, riconosce Vacca, “è una città tranquilla, le vere situazioni tragiche sono soprattutto al nord Italia”.

Ultima modifica: 13 settembre 2018