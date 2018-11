Ecuba, ultimo atto: per un girotondo sulle macerie del mondo

Troia è caduta. In quel lembo di terra tra il mare e le macerie della città nell’antico regno che crolla, il dolore della sconfitta risuona nel petto dei vinti e delle troiane. Tra loro Ecuba incarna la tragedia del dolore assoluto: è regina senza patria, madre senza figli.

√ą la guerra a scandire la vita delle protagoniste di¬†‚ÄúEcuba, ultimo atto – Per un girotondo sulle macerie del mondo‚ÄĚ, la nuova produzione¬†Cada Die Teatro, in collaborazione con Sardegna Teatro, che sar√† presentata in prima¬†nazionale venerd√¨ 9 novembre alle 21 al Teatro Massimo di Cagliari e proseguir√† sabato 10 (alle 21), domenica 11 (alle 19) e luned√¨ 12 (alle 10.30).

‚ÄúEcuba, ultimo atto‚ÄĚ √® una sfida drammaturgica sulla scia del lavoro di ‚ÄúDans L‚ÄôOdyss√©e, Nausicaa io sono io‚ÄĚ, la produzione internazionale frutto del progetto triennale europeo Meeting the Odissey.

La guerra come quella cantata da¬†Fabrizio De Andr√®, alla cui memoria √® dedicato lo spettacolo, nel brano ‚ÄúGirotondo‚ÄĚ che accompagna il racconto sul palcoscenico; la guerra tra Achei e Troiani; quella del Medioriente, della Siria, dell‚ÄôAfghanistan e tutti i conflitti ancora aperti nel mondo:¬†Ogni volta che qualcuno prende c‚Äô√® chi, nello stesso momento, perde; in un continuo perdere e prendere in equilibrio costante. Poi per√≤ giunge la guerra e a quel punto a perdere sono tutti.

La nuova produzione √® firmata dal fondatore e regista del Cada Die Teatro,¬†Giancarlo Biffi, che ha affidato¬†il ruolo di Ecuba¬†a una delle attrici pi√Ļ note del teatro regionale,¬†Lia Careddu, accompagnata da tre giovani con gi√† diverse importanti esperienze alle spalle,¬†Chiara Aru (Polissena), Marta Proietti Orzella (Fil√≤) e Carla Stara (Cassandra), e da Alessandro Mascia (Il Generale), anche lui tra i fondatori di Cada Die Teatro.

¬ęC‚Äô√® sempre qualcosa di superiore a cui ambire e per cui si deve sopraffare l’altro. Ecuba la madre, donna prima di tutto politica, cerca una via nella notte, s‚Äôinterroga e ci interroga ma la ruota gira sempre in quel verso: non si vince mai e si perde quasi sempre¬Ľ, scrive il regista Giancarlo Biffi.

√ą anche una lente sulla figura femminile nella storia e nella mitologia, il dramma contemporaneo che Biffi porta in scena.¬†Vincitori, e donne vinte‚Ķ¬† Donne smarrite tra le macerie di una citt√† che non c’√® pi√Ļ. Donne scontrose. Donne tremende. Madri solitarie, cupe e desolate. Amanti fatali, misteriose. Immense figure, condannate alle infamie titaniche o alla lode eterna. Quali saranno i vostri destini?¬†

¬ęCassandra vede quello che tutti possono vedere, sta nelle cose¬Ľ, racconta Biffi, ¬ęPolissena √® troppo libera, non pu√≤ essere schiava, per questo dovr√† essere sacrificata.¬†Un capro espiatorio √® necessario per andare avanti, per ricominciare¬Ľ.

La produzione, che ad agosto ha aperto in anteprima nazionale il Festival dei Tacchi d’Ogliastra, è inserita nel progetto 10Nodi che riunisce i festival teatrali d’autunno a Cagliari.

Ultima modifica: 6 novembre 2018