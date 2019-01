E’ un 20 enne di Castiadas il ragazzo pestato a Cagliari fuori dalla discoteca: ha una mandibola fratturata

E’ un ragazzo di Castiadas il ventenne pestato a sangue fuori da una discoteca cagliaritana il 30 dicembre. Lo rivela il giornale online ILSarrabus, con molti dettagli sulla vicenda: il ragazzo ha una mandibola fratturata e i medici gli hanno dato una prognosi di trenta giorni di cure, per quella che è stata una brutta avventura. E anche l’ennesimo episodio di violenza in città fuori da una discoteca a Cagliari. L’ottimo giornale online ilSarrabus ha riportato anche la testimonianza di un’amica: “Ci trovavamo nel locale per festeggiare il mio compleanno. È stato preso a pugni da un ragazzo o forse due, per futili motivi. Cercavamo solamente in giro per il locale i nostri giubbotti che erano stati rubati poco prima dal nostro privè”. Sul sito ilsarrabus.news potete trovare il seguito del racconto.

