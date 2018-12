di Paolo Rapeanu

I Subsonica star del Capodanno 2019 a Cagliari. C’è la conferma ufficiale del Comune. La band torinese si esibirà in piazza Yenne il 31 dicembre dalle 22:15 alle 00:15. L’arrivo a Cagliari dopo un tour per l’Europa, passando per Amsterdam, Londra, Dublino, Zurigo Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino e Monaco.

Ultima modifica: 13 dicembre 2018